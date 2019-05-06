Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bazı fikirleri büyük tartışmalara yol açmakla birlikte Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tarihçi ve yazarlardan olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı paylaşımda, "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber