AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik, paylaşımında, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin yıllık inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!" değerlendirmesini yaptı.

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden bugün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.