İzmir'de dün akşam saatlerinde Türk Bayraklı bir ticari gemiye 300 civarında düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

5 Sahil Güvenlik Botu ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü Ekipleri ile denizden, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile karadan ortak operasyon düzenledi.

Yakıt deposuna bile istiflenmişlerdi

Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 268 sığınmacı tespit edildi. Sığınmacıların Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklulardan oluştuğu belirlendi.

Nefes almakta güçlük çekiyorlardı

Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi. Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.