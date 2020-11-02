Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de 124 ağır hasarlı bina tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.
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Etiketler: Son Dakika Çevre ve Şehircilik BakanlığıSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 23:43
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