İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programları düzenlendi.

İzmir Valiliğince İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen program, depremin gerçekleştiği saat 14.51'de Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Yaraları sarılsa da hafızalardaki izi silinmedi

Vali Süleyman Elban, buradaki konuşmasında, AFAD'ın afetlerde diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çok önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Kentin yapı stokunun çok kötü olduğunu belirten Elban, "Eğer Allah korusun 6 ve üzeri bir depremin ilimizde ciddi yıkıcı sonuçlara yol açacağı da kesin. Bunu korkutmak için ya da felaket tellallığı için söylemiyoruz, bilimsel bir durumu söylüyoruz. Bununla ilgili en temel çözümlerden birisinin de kentsel dönüşüm olduğunu söylüyoruz." dedi.

Elban, şehirlerde kentsel dönüşümden önce zihinlerde bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Çünkü hala bu işin önemini, ne tür sıkıntılar doğuracağını, neyle karşı karşıya geleceğimizi afeti yaşadıktan kısa bir süre sonra unutuyoruz. Çok eminim ki depremden kısa bir süre sonra insanlar her tarafta kentsel dönüşüm yapacaklarını, binaları güçlendireceklerini, yeni yerleşim alanlarının sağlam zemine çekileceğini konuşmuştur. Ama geldiğimiz noktada 4 yıldan bu yana AFAD'ın yaptığı çalışmalar, gönüllü kuruluşların yaptığı çalışmalar dışında maalesef yapı stoku, yeni yeni yerleşim alanları ve diğer konularda herhangi bir gelişme olmadığını üzüntüyle görüyoruz. Dolayısıyla biz bu anlayışı değiştirmeden, zihinlerimizde kentsel dönüşüm yapmadan fiziki olarak şehirlerde kentsel dönüşüm yapamayacağımız çok net."

Elban, yaraların sarılması noktasında devletin ve ilgili kurumların kısa sürede çok önemli işlere imza attığını sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de konuşma yaptı.

AFAD gönüllülerine kimliklerinin verildiği programda, deprem döneminde çekilen fotoğraflar sergilendi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 5 kişilik motorize ön keşif ekibi ve yeni hizmete alınan 7,5 tonluk forktlift tanıtıldı.

30 Ekim Deprem Anıtı'na karanfil bırakıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da Bayraklı ilçesindeki 30 Ekim Deprem Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, depremin meydana geldiği saat 14.51'de itfaiye araçları siren çaldı, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Depremden hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, buradaki konuşmasında, depremde yıkılan binaların birçoğunun 1999 yılından önceki standartlara göre yapıldığını söyledi.

İnsanların risk altında yaşamasına engel olmak istediklerini belirten Tugay, "Göreve geldiğimizden beri ne yapacağımızı bilen bir yol yürüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle riskli yapıların 6,5 ve 7 arası şiddette yıkılabilecek yapıların bir an önce mümkünse yeniden yapılması, değilse güçlendirilmesi için bir şeyler yapmak zorundayız." dedi.