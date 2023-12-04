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TRT Haber 04.12.2023 19:19

İyi Parti'den CHP'ye ret

İyi Parti Genel İdare Kurulu'nda CHP ile seçim iş birliğine "Hayır" kararı çıktı, 14'e karşılık 35 hayır oyu verildi.

İyi Parti'den CHP'ye ret

CHP'nin İyi Parti'ye götürdüğü yerel seçimde iş birliği teklifi İyi Parti'nin yetkili kurullarında görüşüldü. Meral Akşener'in başkanlığında önce İyi Parti Başkanlık Divanı toplandı.

Ardından Genel İdari Kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada, 2024 yerel seçimlerine İyi Parti'nin tek gireceği belirtildi. 

İyi Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde iş birliği yapma teklifini değerlendirildi.

İyi Parti'den CHP'ye ret

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığında önce Başkanlık Divanı toplandı. Milletvekillerinin de katıldığı toplantı 3 saat sürdü.

Ardından partinin Genel İdare Kurulu toplantısı başladı.
Kurul, 13 Eylül'de aldığı 'ittifaksız yerel seçim kararını' yeniden gözden geçirdi. 

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