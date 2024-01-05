İyi Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor

İyi Parti'de "ittifaksız" yerel seçim hazırlığı sürüyor. Belediye başkan adaylarının belirlenmesine devam ediliyor.

Bugüne kadar 4 büyükşehir belediyesinin adayları kamuoyuna tanıtıldı. İyi Parti'nin eleştiri oklarını yönelttiği İstanbul ve Ankara'da adayları hala belli değil.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediyecilik faaliyetlerini eleştirmişti. Yerel seçimde eski ittifak ortağı CHP ile bu kez rakip olan İyi Parti'nin, Ankara ve İstanbul'da kimleri aday göstereceği merak konusu.

Kurmaylar seçim bölgelerinde saha çalışmaları yapacak

Öte yandan İyi Parti milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleri, seçim bölgelerine gitmeye başlayacak.

Kurmaylar; gruplar halinde, birbirine yakın illerin kategorilere bölünmesiyle oluşturulan 10 seçim bölgesine dağılacak. Parti üst yönetiminde belirlenen 20 bölge koordinatörü de saha çalışmalarına katılacak.

Teşkilatlar ziyaret edilecek

İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; kurmaylar, teşkilat ziyaretlerinde ittifaksız seçim kararının neden alındığını anlatacak. CHP ile yaşanan yol ayrımının sebepleri açıklanacak.

Ziyaretlerde bölge esnafı ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelinecek.

İyi Parti üst yönetimi, yerel seçim hazırlığı kapsamında kampa girmeye hazırlanıyor. İstişare kampının 13-14 Ocak'ta Antalya'da yapılması planlanıyor.

Kampa Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanı, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanları katılacak.

Kurmaylar, yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'e görüş bildirecek.