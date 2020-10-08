İyi Parti'de korsan liste tartışması sürüyor. Tansiyonu düşürmek için Genel Başkan Meral Akşener devreye girdi.

İyi Parti kurultayında Akşener'in listesinin dışında delegelere "oy verilmeyecekler" listesi dağıtıldı. Alternatif listede adı olan vekiller parti yönetimine bayrak açtı.

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın hedeflerinde idi. Aydın parti yönetimine tekrar seçilince tepki olarak eni yasama yılının ilk grup toplantısına katılmadılar.

Akşener tepkili isimlerle görüştü

Tepkiler arttı, Akşener harekete geçti. Artan gerilimi düşürmek için tepkili vekillere çağrı yaptı. O isimlerle gruplar halinde görüşmeye başladı. İlk grup içinde İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Feridun Bahşi de vardı.

Görüşmede vekiller "korsan listenin hizipçilik" dediler, Koray Aydın'ı suçladılar.

Birlikte hareket etme kararı alan milletvekilleri, Aydın'a karşı bir tavır geliştirilmesi beklentisinde.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bu arkadaşlarımızın tepkilerini ben demokratik buluyorum. İstemeyebilirler. Onlar birisini istemeyebilir, birileri de onları istemeyebilir, bu demokratik bir tercih." dedi.

İyi Parti'de tartışmaların sona ermesi için Grup Başkanvekillerini de görevlendiren Akşener, görüşmelerle bu krizi aşmayı planlıyor.