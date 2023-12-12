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Gündem
TRT Haber 12.12.2023 14:55

İyi Parti, 'ittifaksız seçim stratejisini' sürdürecek

İyi Parti'de dün gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu toplantısında, ittifaksız seçim kararının sadece yerel seçimleri değil, yapılacak ilk genel seçimleri de kapsayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. İttifaksız seçim kararında, Ankara dahil hiç istisnanın olmayacağı vurgulandı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, ittifaksız seçim kararının ardından dün ilk kez bir araya geldi.

Toplantıda, ittifaksız yerel seçim kararının yansımaları ele alındı. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener, kurmaylarına ittifaksız seçim konusunun yalnızca yerel seçimi kapsamadığını hatırlattı. Karara, 2028'de yapılması planlanan genel seçime uzanan bir strateji olarak bakılması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantıda; CHP ile Ankara özelinde iş birliği yapılıp yapılmayacağı konusu da gündeme geldi. Ankara'nın, ittifaksız seçim kararında istisna olmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Son değerlendirmeler çerçevesinde İyi Parti'de İstanbul ve Ankara için kimin aday gösterileceği merak konusu.

Toplantının ardından konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Ankara'da iş birliği için yeniden oylama yapılacak mı?" sorusunu "Genel İdare Kurulumuzun kararı net. Biz tek başımıza seçime katılacağız, tartışmaya açık bir konu değildir" şeklinde yanıtladı.

Toplantıda, partinin kurumsallaşması açısından ittifaksız seçim kararının arkasında durulmasının öneminin de vurgulandığı ifade edildi. Akşener'in, Genel İdare Kurulu üyelerinden, ittifaksız seçim kararının nedenlerini teşkilatlara anlatmalarını istediği belirtildi.

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