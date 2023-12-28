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Gündem
AA 28.12.2023 11:24

İyi Parti Adana'da yerel seçim kampına girecek

İyi Parti yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek için 13-14 Ocak'ta Adana'da istişare kampı yapacak. Genel Başkan Akşener, kampta, partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak.

İyi Parti Adana'da yerel seçim kampına girecek

İyi Parti, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmaları kapsamında kamp düzenleyecek.

Genel Başkan Meral Akşener'in, partisinin tüm yönetim kademeleriyle bir araya geleceği kampta, hem saha hem aday belirleme bazında yerel seçim hazırlıkları değerlendirilecek.

Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarının katılacağı kampta, Akşener'in, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklaması bekleniyor.

Katılımcıların yerel seçim çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı kampta, iç ve dış politika ile ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Ankara ve İstanbul için görüşmeler gelecek hafta

Akşener'in, yerel seçimlere "hür ve müstakil" girileceği açıklamasının ardından ilk olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, şu ana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Trabzon büyükşehir ile büyükşehir statüsünde olmayan 11 il ve 100 civarında ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Yılbaşından sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaşacak Akşener'in, bu kapsamda gelecek hafta görüşmeler yapması bekleniyor.

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