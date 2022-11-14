Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan kişilerle ilgili son durumu paylaştı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz."