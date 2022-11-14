İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 24 kişinin tedavisi devam ediyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor" dedi.
Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan kişilerle ilgili son durumu paylaştı.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz."
İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2022
57 yaralımız taburcu oldu.
18 hastamız serviste,
6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor.
2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor.
Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz. pic.twitter.com/B3GGPkEHv2
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