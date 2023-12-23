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TRT Haber 23.12.2023 10:00

İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin yol haritasını bugün açıklayacak. Sürecin başlamasıyla megakentte yüz binlerce konut yenilenecek.

İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Önce İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının yol haritasını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanın, "Büyük müjdelerle beraber" süreci başlatacağını duyurmuştu.

Kentsel Dönüşüm Yol haritası ve açıklanacak müjdelerle, yüz binlerce konutun yenilenmesi, olası İstanbul depremi için hazırlıkların hız kazanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı'nın bu programın ardından yerel seçim sürecine ilişkin Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için yapılacak temayül yoklamasına katılması bekleniyor. 

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İstanbul Kentsel Dönüşüm Recep Tayyip Erdoğan
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