  • 14 KASIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.47
    EURO 6.183
  • BIST 93249.6
    ALTIN 211.09
Buradasınız : » » İstanbul'da su fiyatlarına indirim

İstanbul'da su fiyatlarına indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yaptık." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda su fiyatlarına indirim

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER