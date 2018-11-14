İstanbul'da su fiyatlarına indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yaptık." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:05





