İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen kar yağışına ilişkin alınan tedbirlere ilişkin konuştu.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'umuzda kar yağışından kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Meteoroloji 1. Bölgeden aldığımız bilgiye göre cuma ve cumartesi kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların yükseklerde etkili olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliğimizce il genelinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Şubat yarın için ara verilmiştir. Bu gece 24.00 itibarıyla motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.

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