Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan açıklama yaptı.

Albayak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte ilgili tüm kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Albayrak, "İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. pic.twitter.com/Y1125F0WsE — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 26, 2019

Kaynak: TRT Haber