İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullanıldı.

Kaynak: AA