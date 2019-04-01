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İstanbul Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama
01 Nisan 2019 Pazartesi 22:55 - Son Güncelleme 01 Nisan 2019 Pazartesi 23:06
İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullanıldı.
Kaynak: AA
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