Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 01:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valiliği: Alternatif güzergahları kullanın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valiliği, bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşların alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmasını önerdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bakırköy'de bugün 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.
Trafik akışının aksamaması için bu bölgeye gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılması istendi.
Valilik, ayrıca bugün Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de kültür-sanat etkinlikleri düzenleneceğini de kaydetti.
Trafik yoğunluğu yaşanmaması için alternatif güzergahlar ve toplu taşım araçlarının kullanılması önerildi.
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