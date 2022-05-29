İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bakırköy'de bugün 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Trafik akışının aksamaması için bu bölgeye gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılması istendi.

Valilik, ayrıca bugün Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de kültür-sanat etkinlikleri düzenleneceğini de kaydetti.

Trafik yoğunluğu yaşanmaması için alternatif güzergahlar ve toplu taşım araçlarının kullanılması önerildi.