İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, yakmaya yönelik girişimleri ve buna izin verenleri kesinlikle kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Özgürlük adı altında hangi amaçla olursa olsun kutsal değerlere hakaret edilmesi asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.