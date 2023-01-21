Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Süryani Kadim Vakfı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
[Fotoğraf: Reuters]
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, kutsal değerlere hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Açıklamada, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, yakmaya yönelik girişimleri ve buna izin verenleri kesinlikle kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Özgürlük adı altında hangi amaçla olursa olsun kutsal değerlere hakaret edilmesi asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
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