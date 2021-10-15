Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 07:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul merkezli 16 ilde terör operasyonu: 77 gözaltı
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 77'si yakalandı.
Polis ve jandarma tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geniş çaplı büyük bir operasyon başlatıldı.
Operasyonlar güvenlik birimlerinin ortak çalışması ile İstanbul'un 25 ilçesi ve 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonda 77 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 4 şarjör ve 62 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 49 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: DHKPC/C Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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