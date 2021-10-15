Polis ve jandarma tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geniş çaplı büyük bir operasyon başlatıldı.

Operasyonlar güvenlik birimlerinin ortak çalışması ile İstanbul'un 25 ilçesi ve 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonda 77 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 4 şarjör ve 62 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 49 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.