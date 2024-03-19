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Gündem
DHA 19.03.2024 22:43

İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Bueno Türkiye'ye gelecek

İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, 20-21 Mart tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Bueno Türkiye'ye gelecek
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'nun 20- 21 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye'ye gelerek resmi ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Krallığı Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, 20-21 Mart 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" denildi. 

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