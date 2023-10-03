Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.10.2023 21:14

Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 16 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında 16 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 16 hedef imha edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnlerinde vurmaya devam. Terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

 

 

Açıklamada, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatı ile ilgili şu bilgiler verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsuları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçleirmize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımzı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metine, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecekti.

Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkları ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 453 yurt yönetim personeli alacak
21:55
ABD polisi Ermenilerin Türk diplomatlara saldırısına ilişkin detayları TRT Haber'e açıkladı
21:38
Bursa'da elektrik akımına kapılan çift hastaneye kaldırıldı
21:31
Fransız medyası: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil
21:01
Trump "dolandırıcılık davası" için ikinci gün de mahkemeye geldi
20:59
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü etkinlik düzenledi
Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü etkinlik düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ