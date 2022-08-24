Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakoluna teslim oldu.
Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/22dKtRibkt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2022
Etiketler: PKK/YPG Şırnak Terörle Mücadele
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