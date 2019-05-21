Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Düzenlenen harekat neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/00TQ3p7789 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2019

Kaynak: TRT Haber