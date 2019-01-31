Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak'ta hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. pic.twitter.com/ujkHvLtaYw — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 31 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber