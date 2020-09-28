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Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kullandığı silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün ve 2 kamera ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Etiketler: milli savunma bakanlığı mühimmat PKKSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:25
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