Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kullandığı silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün ve 2 kamera ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]