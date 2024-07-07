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Gündem
AA 07.07.2024 16:06

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Komandolar Dergele ve Miska köylerinde, teröristlerin masum sivillerden gasbettiği evlerde arama tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor.

Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandoların halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcıların büyük bir dikkatle temizlendiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Açıklamada, bölgede, 1 RPG-7 roketatar, 2 RPG-7 mühimmatı, 3 sevk fişeği, 2 el bombası, 2 el dürbünü,1 12 x dürbün, 1 PTZ kamera, 9 telsiz, 3 kamera, 20 termal şemsiye, 2 silah dipçiği, 1 susturucu, 1 televizyon, 1 tuşlu telefon, 3 oyun cihazı CVD okur, 1 oyun konsolu, 1 oyun adaptörü, 1 aç konuş telefon diyafonu, 1 mini televizyon, 6 top EYP yapımında kullanılan kablo, 1 çuval pil, 2 büyük tüp ve 4 küçük tüp ele geçirildiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi
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