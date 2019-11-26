Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında hız kesmeden sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek. pic.twitter.com/vqJR1OMJ4c