Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ettiğini ifade etti.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/6WOtw0QBwb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021

Bakanlık, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.