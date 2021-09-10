Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ettiğini ifade etti.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/6WOtw0QBwb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021
Bakanlık, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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