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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi14 Kasım 2019 Perşembe 19:43 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 19:54
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyinde terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mJ5VOf8yYW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019
Düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: tsk son dakika msb ırak'ın kuzeyi