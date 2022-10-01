Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.