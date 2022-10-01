Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele
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