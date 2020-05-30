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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerindeki hava harekatıyla ilgili açıklama yapıldı.
Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. #MSB #TSK pic.twitter.com/olwIjajYv3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" sözlerine yer verildi.
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