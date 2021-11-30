Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde" mesajını paylaştı.
Son Haberler
- 10:46
- 10:42
- 10:43
- 10:38
- 10:30
Sıradaki Haber
Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz