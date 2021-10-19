Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Pençe Operasyonları
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