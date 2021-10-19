Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları tarafından etkisiz hale getirildi.