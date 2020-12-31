Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Terör örgütlerine hem havadan hem de karadan operasyonlar düzenleniyor.

Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.



Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.???????? pic.twitter.com/8DT6vuB8J6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor." mesajını paylaştı.