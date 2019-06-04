Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e yükseldi.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/2zqCAsdkHt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2019

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Öte yandan Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekatlarında da PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Hava harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece Irak'ın kuzeyinde en az 10 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zIST0Bcw28 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2019

Kaynak: TRT Haber