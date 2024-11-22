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Gündem
TRT Haber 22.11.2024 11:40

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleyi sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ETİKETLER
Fırat Kalkanı Harekatı PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele Zeytin Dalı Harekatı
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