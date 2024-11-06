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Gündem
TRT Haber 06.11.2024 13:49

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Paylaşımda, "Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

 

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