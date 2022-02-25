Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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