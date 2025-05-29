İnfaz düzenlemesi Meclis'e sunuldu

İnfaz paketi düzenlemesi Meclis'e geldi.

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin detaylarını açıkladı.

Buna göre; 9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak. Hükümlü koşullu salıverilme tarihine kadar ceza süresinin en az 10'da 1'i ceza infaz kurumunda geçirecek.

İkinci kez mükerrirlere koşullu salıvermeden faydalanma imkanı tanınacak.

Çocuklar ve kadınların pedogojiye uygun olarak özel infaz usulleri kapsamı genişletilecek.

Ayrıntılar gelecek...