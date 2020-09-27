İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.

Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya

Ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma

Ecdadımın kanından akar damarlarımda

Can verir can alırız mavi vatan uğruna



Tüm deniz şehit ve gazilerimizin anısına... #PrevezeDenizZaferi pic.twitter.com/bL0MxniQT7