İletişim Başkanlığı, Özel'e saldıran şüphelinin GBT'sinin silindiği iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Açıklamada, şüphelinin 16 Aralık 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Ayrıca söz konusu haberlerde yer alan "ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı" şeklindeki iddiaların dezenformasyon olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir. S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, TEM arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.