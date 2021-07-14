TRT'de bayrak değişimi yaşandı.

Temmuz 2017'de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan İbrahim Eren'in görev süresi doldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

Yeni TRT Genel Müdürü de Prof. Dr. Mehmet Zahit Sobacı oldu.

Fahrettin Altun'dan tebrik mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesajında Prof. Dr. Ahmet Albayrak ve Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'yı yeni görevlerinden dolayı tebrik etti.

"TRT'nin yeni yönetimi hayırlara vesile olsun. Bugüne kadar TRT’ye önemli katkılar sağlayan İbrahim Eren kardeşime teşekkür ediyorum."

İbrahim Eren'den teşekkür

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren görev süresinin dolması ile ilgili bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“Görev sürem boyunca desteklerini her zaman hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.”

Sosyal medya mesajında Sobacı ve Albayrak’ı tebrik eden Eren’in bir teşekkürü de çalışma arkadaşlarınaydı.

“Başarılarımız bir ekip çalışmasının sonucuydu. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.”

TRT'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Albayrak Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Lisans üstü eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında yaptı. Çalışmalarıyla dünyanın birçok yerinde sanat etkinliklerinde yer aldı, ödüller kazandı

TRT'nin yeni Genel Müdürü Zahid Sobacı oldu

TRT’nin yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı.

2015-2018 yılları arasında SETA’da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü. 2018’de İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

Atama kararıyla birlikte TRT’nin kurumsal yapısında da değişiklik yapıldı. Genel Müdürlük ile Yönetim Kurulu Başkanlığı fonksiyonları ayrıldı. Yönetim Kurulu’nun karar organı, Genel Müdürlüğün icra organı olması sağlandı. Yönetim Kurulu üye sayısı da 7’den 9’a çıkartıldı.