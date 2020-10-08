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İletişim Başkanı Altun'dan 'Tek millet, iki devlet' mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın Azerbaycan'da hedef aldığı restoranın sahibinin Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını düzeltmesinin görüntülerini paylaştı.
Fahrettin Altun'un, "Tek millet, iki devlet" notu ile sosyal medya hesabından görüntüyü yayınladı.
Tek millet, iki devlet pic.twitter.com/UZXMpVw2xr— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2020
Görüntüye göre, Ermenistan Azerbaycan'da sivil bir bölgeye saldırı düzenliyor.
Saldırıda bir restoran hasar görüyor. Hedef alınan iş yeri harabeye dönüyor.
Restoranın sahibinin yıkıntılar arasında önce Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını düzeltiyor.
Etiketler: Fahrettin Altun Azerbaycan türkiye bayraklarSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 13:23
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