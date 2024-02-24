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Gündem
AA 24.02.2024 19:28

İletişim Başkanı Altun'dan İİT Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan İİT Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantıda Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Mohammad Ali Arafat, Gine-Bissau Sosyal İletişim Bakanı Maria da Conceicao Evora, İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşat Bakanı Dr. Muhammed Mehdi İsmaili, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Raliou Sidi Mohamed ve Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama​​​​​​​ ile görüştü.

İletişim Başkanı Altun'dan İİT Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler

Görüşmelerde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları ile dünya kamuoyunu yanıltıcı, yalan haber ve dezenformasyon faaliyetleri ele alındı.

İletişim Başkanı Altun'dan İİT Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler

İsrail'in saldırıları ve zulmü karşısında sivillerin yanı sıra 130 gazetecinin hayatını kaybettiğini görüşmelerde dile getiren Altun, İsrail'in katliamlar yaparken uluslararası kamuoyunun tepkisini minimalize etmek ve suçlarını örtmek için uluslararası medya ve sosyal medyayı kullanmaktan geri durmadığını belirtti.

Fahrettin Altun: İsrail savaş suçları işlemeye devam ediyor
Fahrettin Altun: İsrail savaş suçları işlemeye devam ediyor

Bunun dezenformasyon, yalan, yanlış bilgi ve kurgu ürünü içeriklerle yapıldığına dikkati çeken Altun, İletişim Başkanlığı olarak ilk günden itibaren İsrail'in suçunu örtmek için başvurduğu yalanları tek tek belirleyerek ifşa ettiklerini anlattı.

İletişim Başkanı Altun'dan İİT Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler

İsrail'in yalanlarını ifşa etmenin işlediği suçların da ifşası olduğunun altını çizen Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasi başta olmak üzere İsrail'e karşı ellerindeki enstrümanları sonuna kadar kullandıklarını vurguladı.

İletişim Başkanı Altun'dan İİT Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler

Altun, İsrail tarafından gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele için ülkeleri işbirliği yapmaya ve Filistin'in haklı mücadelesine destek olmaya çağırdı.

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