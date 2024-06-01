İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk gazeteciye yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Altun, "Bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2024

"Hakikatperver gazetecilere şükran borçluyuz"

Fahrettin Altun, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edileceğini belirtti.

"Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz." dedi.