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TRT Haber 01.06.2024 22:00

İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de FETÖ'cülerin saldırısına uğrayan Türk gazeteciye Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun, "Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk gazeteciye yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Altun, "Bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.


"Hakikatperver gazetecilere şükran borçluyuz"

Fahrettin Altun, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edileceğini belirtti.

"Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz." dedi.

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