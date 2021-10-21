İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Altun mesajında, "Hakikatin peşinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan, mesleğini onurlu bir biçimde icra eden tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hakikatin peşinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan, mesleğini onurlu bir biçimde icra eden tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/vkIUpmJukb — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 21, 2021

Fahrettin Altun'un, paylaştığı İngilizce videoda ise gazetecilik mesleğinin zorluğu ve önemi anlatıldı. Görevleri başında hayatını kaybeden gazeteciler anıldı.

Videonun sonunda, "Dünya genelinde sorumluluk sahibi gazetecilerin gösterdikleri yoğun çabalar, daha adil bir dünya için hayati önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.