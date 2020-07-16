Deniz Bulutsuz ve oyuncu Ozan Güven, birbirlerinden şiddet iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı.

Ozan Güven hakkında "Cebir, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama" suçlarından dava açıldı, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Deniz Bulutsuz çıplak ayakla evden çıktığını iddia etmişti. Emniyet tutanağında güvenlik kamera görüntüleri de yer aldı. Tutanakta, "Bulutsuz, yalınayak kamera görüş açısına girdi" denildi. İddianamede ayrıca, abajurun silah olarak kullanıldığı vurgulandı.

Taraflar 21 Ocak 2021 tarihinde hakim karşısına çıkacak.