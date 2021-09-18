Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılış törenine katıldı.

Bakan Gül, arabuluculuğun yargı sistemine getirdiği yararları anlattı, Singapur anlaşmasının önemini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Önümüzdeki dönemde idari sulh mekanizmasını devreye alacaklarını belirten Gül şöyle konuştu:

"Vatandaşın devletten alacağı var, ister işçi ister işveren olsun tazminat talebi var, adliye idare mahkemesine müracaat ediyor ama bu mesele bir masa etrafında oturulursa tıpkı arabuluculukta olduğu gibi devletin de vatandaş da bir masa etrafında oturmasıyla belki sorun çözülecek 2 milyondan fazla böyle dava var. İdari sulh mekanizmasını da önümüzdeki dönemde devreye alacağız. Böylece devlet ile vatandaş mahkemelik olmayacak.''

"Milletimiz AK Parti ile yol yürüyecektir"

Bakan Gül, Bursa'da Valilik ile AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında muhalefeti eleştiren Gül, Türkiye'nin, AK Parti ile yol yürüyeceğini belirterek, 2023'e doğru Cumhur İttifakı'nın kararının net olduğunu vurguladı.

"Cumhur İttifakı’nın kararı nettir. Onlar ’tekli’ aday olsun, ’çoklu’ aday ile uğraşadursun, milletimizin adayı bellidir. 19 yıldır milletimizle yol yürümüş, ülkemizin sorunlarını çözmüş milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır."

