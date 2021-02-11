Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri'nden "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge
Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.
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Etiketler: Son Dakika İçişleri Bakanlığı Koronavirüs
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