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Gündem
TRT Haber 30.07.2023 16:06

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması: Şiddetle kınıyoruz, hukuki süreç başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın jandarma personeline yönelik hakaret içeren söylemlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamalarda, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı belirtildi, görev yerinden uzaklaşan 2 jandarma personelinin de açığa alındığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması: Şiddetle kınıyoruz, hukuki süreç başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Görevini yapan Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz" denildi, hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında, milletvekili Tanal'ın davranışları karşısında görev yerinden emir ve talimatlara aykırı uzaklaşan iki jandarma personelinin açığa alındığını duyuruldu.

Açıklamada "Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir" ifadesine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı CHP
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