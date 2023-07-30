İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması: Şiddetle kınıyoruz, hukuki süreç başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Görevini yapan Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz" denildi, hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında, milletvekili Tanal'ın davranışları karşısında görev yerinden emir ve talimatlara aykırı uzaklaşan iki jandarma personelinin açığa alındığını duyuruldu.

Açıklamada "Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir" ifadesine yer verildi.